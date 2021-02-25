Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Süper Lig'in yıldızı...

Son dakika spor haberi: istedi alıyor! 'in yıldızı...

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar 'ın transfer listesinde olan 'ı gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:16 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 01:16
Son dakika spor haberi: Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Süper Lig'in yıldızı...

'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan ve 'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: !

Hızlı oyunlarıyla tam da 'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde.


27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. 'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı.

Dorukhan'ın sözleşme yenilememesi, 'nın da sezon bitiminde futbola devam edip etmeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarını yapmaya başladı. (Sabah)

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