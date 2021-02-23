Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan Aziz Yıldırım ve Galatasaray itirafı!

Josef de Souza: Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum.

Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor. Atiba, Ljajic, Mensah, Oğuzhan, Dorukhan, hepimiz şans buluyoruz, kendi oyunumdan da memnunum. Herkese tatmin verdiğimi düşünüyorum. Maçları kazandığımız için de ayrıca mutluyum.

Derbide gol atmak benim için mutluluk verici ama şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Takım kazandığı sürece, skor beni tatmin eder. Gol atmasam da olur.

Her zaman fazla transfer yapmak, aynı kaliteyi vermez. Kadromuzda az ama öz seçenek var.

Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı görüşüne katılıyorum ama kadromuzun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Belki çok fazla transfer yapmadık ama her mevkide yeterince oyuncumuz var.

Joker de Souza şeklindeki sevgi gösterilerine teşekkür ediyorum ama asıl joker, Necip Uysal. Her pozisyonda oynayabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir.



"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi.

Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ki ona çok saygı duyuyorum, menajerimi aradı ve kulüp bulmamı söyledi. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim.