Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün hayalleri suya düştü! Real Betis...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün durumu yılan hikayesine dönmüş durumda. Yönetimin yaptığı uzatma teklifi kabul etmeyen ve Avrupa'da takım arayışlarını sürdüren orta saha, beklentilerinin karşılığını alamadı. Dorukhan için menajeri Ahmet Bulut, Betis'le bir görüşme yaptı. Ancak Beşiktaş'ın 900 bin euro önerdiği milli oyuncuya İspanyol ekibinden yılda 1.5 milyon euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak vergiler düştüğünde bu rakamın 800 bin euro'sunun cebine girecek olması Dorukhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Dorukhan'ın Avrupa hayalinin her gün biraz daha kaybolduğu ve Beşiktaş'ta kalmaya yaklaştığı öğrenildi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Beşiktaş'ta, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Dorukhan Toköz'ün yerine getirilmesi planlanan isim belli oldu. Siyah-beyazlılar Dorukhan'ın takımdan ayrılması durumunda bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'la doldurmayı planlıyor. Alman ekibinde forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Salih, Köln'de 85 maçta forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı.