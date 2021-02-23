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Son dakika spor haberleri: 'ta Dorukhan Toköz'ün hayalleri suya düştü! ...

’ın uzatma teklifine halen olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz ’ten daha düşük bir teklif alınca hayalleri suya düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:06 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün hayalleri suya düştü! Real Betis...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün durumu yılan hikayesine dönmüş durumda. Yönetimin yaptığı uzatma teklifi kabul etmeyen ve 'da takım arayışlarını sürdüren orta saha, beklentilerinin karşılığını alamadı. Dorukhan için menajeri , 'le bir görüşme yaptı. Ancak Beşiktaş'ın 900 bin euro önerdiği milli oyuncuya ekibinden yılda 1.5 milyon euro'luk bir teklif yapıldı. Ancak vergiler düştüğünde bu rakamın 800 bin euro'sunun cebine girecek olması Dorukhan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Dorukhan'ın Avrupa hayalinin her gün biraz daha kaybolduğu ve Beşiktaş'ta kalmaya yaklaştığı öğrenildi.

ALTERNATİFİ HAZIR
Beşiktaş'ta, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen Dorukhan Toköz'ün yerine getirilmesi planlanan isim belli oldu. Siyah-beyazlılar Dorukhan'ın takımdan ayrılması durumunda bu bölgeyi 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'la doldurmayı planlıyor. ekibinde forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Salih, Köln'de 85 maçta forma giyerken 2 gol attı, 6 da asist yaptı.

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