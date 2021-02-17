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Ada basınından yorumu! "Yeniden kendine aşık etti"

'ın ara transfer döneminde 'dan kiraladığı , siyah-beyazlı formayla ikinci dönemine fırtına gibi başladı. Tecrübeli santrfor, ligde çıktığı ilk maçta 'ne 2 gol atarken, bu performansı İngilizlerin de dikkatini çekti. Ada basını, "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:48
Ada basınından Cenk Tosun yorumu! "Yeniden kendine aşık etti"

'ın ocak ayında Premier Lig ekibi 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , ilk lig maçında attığı gollerle İngiltere'de de gündem oldu.

karşısında oyuna ikinci yarıda giren tecrübeli santrfor, attığı 2 golle 'ikinci Beşiktaş dönemine' muhteşem bir başlangıç yaptı.

Cenk'in bu performansı basınında da yankı bulurken, adlı site, "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı şampiyon yapması halinde siyah-beyazlı taraftarların yönetime Cenk'in bonservisinin alınması için baskı yapacağı belirtildi.

Milli forvet, Gençlerbirliği maçına attığı gollerle, 'de 17 Aralık 2017'deki maçından tam 1156 gün sonra fileleri havalandırmış oldu.

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