Ada basınından Cenk Tosun yorumu! "Yeniden kendine aşık etti"

Beşiktaş'ın ocak ayında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, ilk lig maçında attığı gollerle İngiltere'de de gündem oldu.

Gençlerbirliği karşısında oyuna ikinci yarıda giren tecrübeli santrfor, attığı 2 golle 'ikinci Beşiktaş dönemine' muhteşem bir başlangıç yaptı.

Cenk'in bu performansı İngiliz basınında da yankı bulurken, Sportwitness adlı site, "Cenk Tosun taraftarı şimdiden heyecanlandırıyor ve taraftarı bir kez daha kendine aşık ediyor" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Cenk Tosun'un Beşiktaş'ı şampiyon yapması halinde siyah-beyazlı taraftarların yönetime Cenk'in bonservisinin alınması için baskı yapacağı belirtildi.

Milli forvet, Gençlerbirliği maçına attığı gollerle, Süper Lig'de 17 Aralık 2017'deki Osmanlıspor maçından tam 1156 gün sonra fileleri havalandırmış oldu.