Ghezzal'dan tarihi gol!

Beşıktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Kartal'ı uçurmaya devam ediyor. Bu sezon çıktığı 16 maçta tam 10 asist yapan ve Beşiktaş için birçok maçta kadar adamı olan başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında bu kez golüyle sahnedeydi. Maçın henüz 4. dakikasında Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, sol ayak içiyle yaptığı müthiş vuruşla Nordfeldt'in sağından topu filelere gönderdi. Bu sezon ilk kez golle buluşan futbolcu, Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli olarak tarihe geçti.



SAKATLANIP ÇIKTI



Bu sezon 11 gole etki eden Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetmiş oldu. Maçın 55. dakikasında da gole çok yaklaşan ancak savunmayı aşamayan Ghezzal, 62. dakikada ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir anda acı içinde kendini yere bırakan tecrübeli futbolcu, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Beşiktaşlı taraftarları korkutan Cezayirli yıldız, bir ağrı hissetiğinde riske girmemek için oyundan çıkmak istediğini kaydetti.