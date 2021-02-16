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Ghezzal'dan tarihi gol!

Başarılı oyuncu, dün 10 asistine bir de müthiş gol ekledi; formasıyla gol atan ilk Cezayirli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Ghezzal'dan tarihi gol!

Beşıktaş'ın 'den kiraladığı , 'ı uçurmaya devam ediyor. Bu sezon çıktığı 16 maçta tam 10 asist yapan ve için birçok maçta kadar adamı olan başarılı futbolcu, maçında bu kez golüyle sahnedeydi. Maçın henüz 4. dakikasında 'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, sol ayak içiyle yaptığı müthiş vuruşla Nordfeldt'in sağından topu filelere gönderdi. Bu sezon ilk kez golle buluşan futbolcu, 'ta gol atan ilk Cezayirli olarak tarihe geçti.

SAKATLANIP ÇIKTI

Bu sezon 11 gole etki eden Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş'ın bu sezon 'de attığı en erken golü kaydetmiş oldu. Maçın 55. dakikasında da gole çok yaklaşan ancak savunmayı aşamayan Ghezzal, 62. dakikada ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir anda acı içinde kendini yere bırakan tecrübeli futbolcu, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Beşiktaşlı taraftarları korkutan Cezayirli yıldız, bir ağrı hissetiğinde riske girmemek için oyundan çıkmak istediğini kaydetti.

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