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Abou- yoksa Tosun Paşa var

12’şer gollü ve son haftaları golsüz geçerken, ligdeki ilk maçında duble yapan ise fırtına gibi geri döndü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:37 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Abou-Larin yoksa Tosun Paşa var
'ın gol ayakları siyah-beyazlı ekibi sırtlamaya devam ederken; biri atamazsa diğerleri işi bitiriyor. Ligin ilk yarısında 12 gol atan Cyle 20'nci haftadaki karşılaşmasından bu yana 5 maçı suskun geçerken, yine 12 golü bulunan da 22'nci haftadaki karşılaşmasından bu yana 3 maçtır gol atamıyor. Geri dönen ise klasını ilk maçında konuşturdu. G.Birliği maçına yedek başlayan milli golcü, 2 gol birden atarak takımını rahatlatan ve skoru 3-0 yapan futbolcu oldu. Cenk Tosun'un hazır ve formda oluşu en çok da 'ın elini güçlendirdi ve tecrübeli teknik adam hücum zenginliğine bir golcü daha eklemiş oldu.
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