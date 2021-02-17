Abou-Larin yoksa Tosun Paşa var

12’şer gollü Aboubakar ve Larin son haftaları golsüz geçerken, ligdeki ilk maçında duble yapan Cenk Tosun ise fırtına gibi geri döndü.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:37Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın gol ayakları siyah-beyazlı ekibi sırtlamaya devam ederken; biri atamazsa diğerleri işi bitiriyor. Ligin ilk yarısında 12 gol atan Cyle Larin 20'nci haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasından bu yana 5 maçı suskun geçerken, yine 12 golü bulunan Aboubakar da 22'nci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasından bu yana 3 maçtır gol atamıyor. Geri dönen Cenk Tosun ise klasını ilk maçında konuşturdu. G.Birliği maçına yedek başlayan milli golcü, 2 gol birden atarak takımını rahatlatan ve skoru 3-0 yapan futbolcu oldu. Cenk Tosun'un hazır ve formda oluşu en çok da Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi ve tecrübeli teknik adam hücum zenginliğine bir golcü daha eklemiş oldu.