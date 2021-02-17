Beşiktaş demek gol demek!

Ligin en golcü takımı olan Kartal, son 20 maçın hepsinde rakip fileleri en az 1 kez havalandırmayı başardı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:17Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan şapka çıkarttıracak bir istatistik daha geldi!.. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 20 karşılaşmanın tamamında en az 1 kez gol bulmayı başaran siyah-beyazlılar, bu alanda ligde devam eden en uzun serisinin sahibi durumunda. Beşiktaş, en son 1999-2000 sezonunda, yine kendisine ait olan 22 maçlık performanstan bu yana, aynı sezondaki en uzun serisini bir maç daha geliştirmiş oldu. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'in en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor. Sergen Yalçın'ın talebeleri 24 haftanın geride kaldığı ligde attığı 53 golle zirvede yer alırken, ezeli rakiplerinden Galatasaray'ın 49, Fenerbahçe'nin ise 47 golü bulunuyor.