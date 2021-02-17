Haberler Beşiktaş Beşiktaş demek gol demek!

demek gol demek!

Ligin en golcü takımı olan , son 20 maçın hepsinde rakip fileleri en az 1 kez havalandırmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş demek gol demek!
'tan şapka çıkarttıracak bir istatistik daha geldi!.. 'de oynadığı son 20 karşılaşmanın tamamında en az 1 kez gol bulmayı başaran siyah-beyazlılar, bu alanda ligde devam eden en uzun serisinin sahibi durumunda. Beşiktaş, en son -2000 sezonunda, yine kendisine ait olan 22 maçlık performanstan bu yana, aynı sezondaki en uzun serisini bir maç daha geliştirmiş oldu. Siyah-beyazlılar aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'in en golcü takımı unvanını da elinde bulunduruyor. 'ın talebeleri 24 haftanın geride kaldığı ligde attığı 53 golle zirvede yer alırken, ezeli rakiplerinden 'ın 49, 'nin ise 47 golü bulunuyor.
SON DAKİKA