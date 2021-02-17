Haberler Beşiktaş Terim’e 9 puan fark attı

Terim’e 9 puan fark attı

Teknik direktör 'ın ilk maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında açık ara farkla önde. 'la Beşiktaş 39 maçta 83 puan toplarken, aynı dönemde ise aynı maçta 74 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'la beraber aynı dönemde sadece devam ediyor. Yalçın eski hocasına 9 puan fark attı, ise 39 maçta 67 puanda kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:39 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Terim’e 9 puan fark attı
Teknik direktör 'ın ilk maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında açık ara farkla önde. 'la Beşiktaş 39 maçta 83 puan toplarken, aynı dönemde ise aynı maçta 74 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'la beraber aynı dönemde sadece devam ediyor. Yalçın eski hocasına 9 puan fark attı, ise 39 maçta 67 puanda kaldı.
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