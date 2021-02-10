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'ın yıldızı Josef samba yapıyor!

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu , ’ta top çalma ve top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken, takımının adeta yeni jokeri oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:16 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın yıldızı Josef samba yapıyor!

Siyah-beyazlıların yıldız ismi , geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. 31 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı teknik direktör ve yönetimi oldukça memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı. Deneyimli ön libero formasıyla 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.


ELNENY'İ ARATMADI
Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı. Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. Ndiaye, ve gibi futbolcuları veto eden Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma büyük katkı yaptı.

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