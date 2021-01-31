Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? (BJK TS maçıyla ilgili son gelişmeler)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak.

Sergen Yalçın'la çok iyi bir grafik çizen Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri almak istiyor. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Souza, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ABOUBAKAR VE LARIN BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin performanslarıyla parmak ısırtıyor. Oldukça formda olan ikili attıkları gollerle takımı skor yükünü çekiyor. Aboubakar'ın 11 gol 2 asisti bulunurken Larin ise 12 gol 3 asistle yıldızlaştı. Bu ikili yine Kartal'ın en büyük kozu olacak.

DERBİLERİN KRALI KARTAL!

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını ispatlayan Beşiktaş, derbi performansıyla göz kamaştırdı. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenmişti. Aynı performansı bu akşam da sürdürmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.