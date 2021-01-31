Haberler Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? (BJK TS maçıyla ilgili son gelişmeler)

derbisi öncesi 'ta son durum ne? (BJK TS maçıyla ilgili son gelişmeler)

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Son haftaların formda takımlarından olan siyah-beyazlılarda teknik direktör bütün planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Peki Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? İşte heyecanla beklenen derbi öncesi merak edilen tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 16:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 16:58
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? (BJK TS maçıyla ilgili son gelişmeler)

'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği derbide hakem düdük çalacak. Meler'in yardımcıları ile olacak. Sonucu merakla beklenen müsabakanın VAR koltuğunda ise oturacak.

'la çok iyi bir grafik çizen Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu 'den geri almak istiyor. Sakatlığı bulunan , zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Souza, Mensah, Ghezzal, Larin, .

ABOUBAKAR VE LARIN BEŞİKTAŞ'IN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR!
Beşiktaş'ta ve performanslarıyla parmak ısırtıyor. Oldukça formda olan ikili attıkları gollerle takımı skor yükünü çekiyor. Aboubakar'ın 11 gol 2 asisti bulunurken Larin ise 12 gol 3 asistle yıldızlaştı. Bu ikili yine Kartal'ın en büyük kozu olacak.

DERBİLERİN KRALI KARTAL!
Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını ispatlayan Beşiktaş, derbi performansıyla göz kamaştırdı. Bu sezon Fenerbahçe ve 'ı da mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenmişti. Aynı performansı bu akşam da sürdürmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

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