Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler

Süper Lig' in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Maç öncesinde dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor, ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.
EVİNDE MAĞLUP OLMUŞTU!
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.
AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.
Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.
BAKASETAS KADRODA!
Trabzonspor'un Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavililerin derbi kadrosunda yer aldı. Yunan yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;
Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar Le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Nwakaeme, Ekuban, Flavio, Baker, Djaniny Tavares