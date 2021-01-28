Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Forvet mevkiine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Koita'yı kadrosuna katmak için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 1-2 ismi kadrosuna katacaklarını açıklamıştı. Özellikle forvete Vincent Aboubakar'ın yedeği olarak bir ismi transfer etmek isteyen tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda yönetime verdiği isimlerden biri de Koita oldu.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşalı Koita için kulübüne son olarak yaptığı teklifte Lens'i takasta kullanmak istediğini iletti.