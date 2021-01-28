Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Son dakika transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Son dakika transfer haberi: , Koita için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. ’in de takasta kullanılacağı transferin cuma günü bitmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Forvet mevkiine takviye yapmak isteyen , 'da kadro dışı bırakılan Koita'yı kadrosuna katmak için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Siyah beyazlılarda teknik direktör , 1-2 ismi kadrosuna katacaklarını açıklamıştı. Özellikle forvete 'ın yedeği olarak bir ismi transfer etmek isteyen tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda yönetime verdiği isimlerden biri de Koita oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşalı Koita için kulübüne son olarak yaptığı teklifte 'i takasta kullanmak istediğini iletti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

'nın kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu için, yapılan takasını kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

'ın ile anlaşması sonrasında Koita ile detayları görüşmek için masaya oturduğu, Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin euro talep ettiği ve el sıkışıldığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

67
30 Yaşındaki 'li oyuncu 6 farklı formasını giydi. Bu periyotta 249 mücadeleye çıkarken 47 gol atma başarısı gösterdi. 20 de asist yaparak toplamda 67 gole direkt etki etmiş oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

forması altında 108 maça çıkan Koita 31 gol atarken 11 de asist üretmeyi başardı.

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