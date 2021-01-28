Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fode Koita imzaya kaldı! İşte alacağı ücret

Kasımpaşa 'nın kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu için, yapılan Lens takasını kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile anlaşması sonrasında Koita ile detayları görüşmek için masaya oturduğu, Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin euro talep ettiği ve el sıkışıldığı belirtildi.