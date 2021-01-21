Larin parmak ısırtıyor!

11 golle Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Larin, Aboubakar'a göre daha efektif. Kamerunlu 44 şutta 27 isabet sağlayıp 9 gol atarken, Larin 35 şutta 22 isabet sağlayıp 11 gol buldu. Larin gol krallığında Boupendza'nın (12 gol) arkasında kalsa da, yaptığı 3 asistle 14 gole katkı vererek ligin zirvesinde.