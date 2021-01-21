Haberler Beşiktaş Larin parmak ısırtıyor!

parmak ısırtıyor!

'ın bu sezon en fazla şans verdiği isim 17 maçta oynayan oldu. ve bile 16 maçta oynarken, 1138 dakika sahada kalırken performansıyla parmak ısırttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Larin parmak ısırtıyor!

11 golle 'ın en golcü ismi olan , 'a göre daha efektif. 44 şutta 27 isabet sağlayıp 9 gol atarken, Larin 35 şutta 22 isabet sağlayıp 11 gol buldu. Larin gol krallığında 'nın (12 gol) arkasında kalsa da, yaptığı 3 asistle 14 gole katkı vererek ligin zirvesinde.

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