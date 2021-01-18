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'ta mesaisi başladı

lideri , ligin 20. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:07
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Beşiktaşı, 'in 20. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. , 5'e 2, oyun ve çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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