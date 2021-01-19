Derbilerde ‘fark’ attı!

Güneş'in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 maça çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, %43,7'lik kazanma oranı yakaladı. Avcı yönetiminde ise Beşiktaş bu kategoride %50'de kaldı. Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, galibiyet oranını %75'e kadar çıkardı.