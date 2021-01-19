Formatic Kiosk'lar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kulübün ürünlerini satışa sunacak. Teknoloji tabanlı yönetimi sayesinde bütün işlemlerin uzaktan yapıldığı bu sistem tüketiciye kolay ve masrafsız erişim sağlarken, bütün ödeme sistemleri ile uyumlu olması açısından da alışverişi kolaylaştırıyor.
Formatic Kiosk’la forma satışı
Taraftarların lisanslı ürünlere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceği Kartal Yuvası Formatic Kiosk'lar ile dünyada bir ilke imza atacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50