Formatic Kiosk’la forma satışı

Formatic Kiosk'lar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kulübün ürünlerini satışa sunacak. Teknoloji tabanlı yönetimi sayesinde bütün işlemlerin uzaktan yapıldığı bu sistem tüketiciye kolay ve masrafsız erişim sağlarken, bütün ödeme sistemleri ile uyumlu olması açısından da alışverişi kolaylaştırıyor.