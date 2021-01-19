Haberler Beşiktaş Formatic Kiosk’la forma satışı

Kiosk’la forma satışı

Taraftarların lisanslı ürünlere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceği Kiosk'lar ile dünyada bir ilke imza atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Formatic Kiosk’la forma satışı

Kiosk'lar 'nin ve dünyanın dört bir yanında kulübün ürünlerini satışa sunacak. Teknoloji tabanlı yönetimi sayesinde bütün işlemlerin uzaktan yapıldığı bu sistem tüketiciye kolay ve masrafsız erişim sağlarken, bütün ödeme sistemleri ile uyumlu olması açısından da alışverişi kolaylaştırıyor.

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