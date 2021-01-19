Haberler Beşiktaş Kaynar: Birlikte nice zaferlere

Kaynar: Birlikte nice zaferlere

'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Kaynar: Birlikte nice zaferlere

'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı: "Parkede 'yi deplasmanda mağlup eden Basketbol Takımımızı ve 'de 'ı yenen Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"

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