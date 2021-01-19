Kaynar: Birlikte nice zaferlere

Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı: "Parkede F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup eden Basketbol Takımımızı ve Dolmabahçe'de G.Saray'ı yenen Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"