Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı: "Parkede F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup eden Basketbol Takımımızı ve Dolmabahçe'de G.Saray'ı yenen Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"
Kaynar: Birlikte nice zaferlere
Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesjaı yayınladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50