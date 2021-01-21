Haberler Beşiktaş Transfer haberi: Beşiktaş'ın Hulk ısrarı! Görüşme gerçekleşti

Transfer haberi: 'ın Hulk ısrarı! Görüşme gerçekleşti

Boşta olan Hulk ile masaya oturan yönetimi yıldız futbolcuya teklifini yaptı. Siyah-beyazlı kurmaylar Hulk'a sezon sonuna kadar 1 milyon euro+bonus önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:32
Transfer haberi: Beşiktaş'ın Hulk ısrarı! Görüşme gerçekleşti

bombayı patlatıyor... Forvet arayışlarını sürdüren , bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.


YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör 'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

SON DAKİKA