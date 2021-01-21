Bir pozitif daha!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük maçı öncesi yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.