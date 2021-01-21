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Bir pozitif daha!

'ta gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Bir pozitif daha!

Kulüpten yapılan açıklamada, " maçı öncesi yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

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