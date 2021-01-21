Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük maçı öncesi yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.
Bir pozitif daha!
Beşiktaş'ta gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50