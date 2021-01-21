Hulk bombası

Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı oyuncunun şartlarını sorarak nabız yokladığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 - 2 milyon euro'luk harcama limiti bulunan Beşiktaş'ın, oyuncunun şartlarını bu seviyeye çekebilmesi halinde oyuncuya imza attırabileceği öğrenildi. 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız son olarak Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giydi. Burada 145 maça çıkan Hulk, 76 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.