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Hulk bombası

Forvet arayışlarını sürdüren yönetimi 1 Ocak 2021 itibariyle boşa çıkan Hulk'u da gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Hulk bombası

yönetiminin, Brezilyalı oyuncunun şartlarını sorarak nabız yokladığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 - 2 milyon euro'luk harcama limiti bulunan Beşiktaş'ın, oyuncunun şartlarını bu seviyeye çekebilmesi halinde oyuncuya imza attırabileceği öğrenildi. 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız son olarak 'in takımında forma giydi. Burada 145 maça çıkan Hulk, 76 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.

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