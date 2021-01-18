GaleriBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı
Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberi: Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal, Mandzukic için yaptığı girişimlerde başarısız oldu. Bu transferde mutlu sona ulaşamayan siyah beyazlılarda yeni plan devreye girdi. İşte Beşiktaş'ın listesindeki yıldızlar...
18 Ocak 2021 Pazartesi 16:47, Güncelleme 18.01.2021 16:55
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı