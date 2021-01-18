Galeri Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberi: Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kartal, Mandzukic için yaptığı girişimlerde başarısız oldu. Bu transferde mutlu sona ulaşamayan siyah beyazlılarda yeni plan devreye girdi. İşte Beşiktaş'ın listesindeki yıldızlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Süper Lig'in 19. haftasında dev derbide Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcü Mario Mandzukic için yaptığı girişimlerde son aşamaya geldiği süreçte devreye Milan girmişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna 1 milyon Euro artı bonuslara anlaşmayı planladığı 1,90'lık futbolcuya 1.5 milyon Euro artı bonuslarla ikna eden İtalyan ekibi, yıldız ismi Kartal'ın elinden kapmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

Mandzukic transferini gerçekleştiremeyen Kartal'da şimdi yeni plan devreye girdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mandzukic sonrası yeni plan devrede! Kartal'dan transfer harekatı

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