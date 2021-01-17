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'ta 'dan 'ı devirme planı!

'ta ve kurmayları 'ı devirmek için planlarını orta saha üzerinde yoğunlaştırdı. Hücum ise kanat yoğunluğunda yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:25
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray'ı devirme planı!

Siyah-beyazlıların teknik heyeti derbide öncelikle orta sahanın hakimiyetini elinde tutmak istiyor. Merkezde ve gibi iki güçlü silahı olan , deneyimli oyuncuları ile sahadan zaferle ayrılmayı istiyor. Savunma yönü güçlü olan iki oyuncusuyla kontrolü sağlamayı amaçlayan Kartal, rakibine ise kanatlardan saldıracak. 'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek isim olan 'yı etkisiz kılmak için Josef'e ekstra görev verildi. Faslı futbolcunun rahat oyun kurmasını engellemesi ve yakın oynayan karşı pres yapması istendi.


ORGANİZASYON GHEZZAL'DAN
Bu sezon resmi maçlarda 14 gole imzasını atan Cyle 'e sol kanatta görev verecek olan Sergen Yalçın, sağ kanadı 9 asistle ligin zirvesinde yer alan 'a emanet edecek. Galatasaray'ın ve ile karşılarına geleceğini düşünen siyah-beyazlı ekibin kurmayları, özellikle Ghezzal'ın kanadından organize edeceği pozisyonlarla hem Larin'i hem de 'ı pozisyonlarla buluşturacak.

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