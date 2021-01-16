Haberler Beşiktaş Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi! ve ...

ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 380 milyon TL. Öte yandan sahanın en değerlisi olurken, onu ve takip ediyor. Beşiktaş'ın en değerli ismi ise 7 milyon Euro'luk değeriyle ...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:16
Dolmabahçe’de 1 milyar 380 milyon TL’lik derbi! Beşiktaş ve Galatasaray...

'in 19. haftasında oynanacak - derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre ; kadrosunda yer alan futbolcuların 78 milyon Euro'luk değeriyle ligde ikinci sırada yer alıyor. 'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 75 milyon Euro ve ligde beşinci sırada bulunuyor. 'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 380 milyon TL.

SAHANIN EN DEĞERLİSİ MARCAO OLACAK
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı , 12 milyon Euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ardından 'nın 7.5 milyon Euro ve 'ın da 6.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ın ise en değerli isimleri 7 milyon Euro değerleri ile ile . İkiliyi 6.5 milyon Euro değeri ile takip ediyor.

Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı 'nun 1.3 milyon Euro, Galatasaraylı 'un ise 900 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

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