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'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "'i değil onu alalım"

Son dakika transfer haberleri... 'de son olarak 'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki Hırvat golcü için yönetimde fikir ayrılığı yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:22
Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

'de yakaladığı galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanında takılan , transfer çalışmalarında hız kesmedi.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

'ın transferde bir numaralı santrfor hedefi Mario konusunun bu hafta olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

34 yaşındaki oyuncu bazı isteklerinden geri adım attı. İmza parası istemezken, 6 ay süreli sözleşmeyi de kabul etti. Ancak oyuncu ile anlaşılamayan tek nokta maç başı teklif edilen 20 bin Euro'nun garanti ücrete eklenmesi.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

Sabah'ta yer alan habere göre yönetimde de Hırvat golcü için fikir ayrılığı yaşanıyor.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

Maliyetinin çok yüksek olacağını düşünen bazı yöneticiler, oyuncunun 9 aydır sahaya ayak basmaması nedeniyle Kenan Karaman'ın daha doğru tercih olacağını dillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

Bir kısım ise yıldız futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inanıyor.

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı yaşanıyor! "Mandzukic'i değil onu alalım"

Başkan Ahmet Nur Çebi tüm fikirleri dinleyip son sözü sözleyecek.

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