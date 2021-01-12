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Aboubakar'a kanca

ekibinin teknik direktörü Kamerunlu forvetin transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Aboubakar'a kanca

'ın golcüsü 'a 'den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu ekibi 'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan 'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör , Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. 'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.

AĞLAMAMAK İÇİN ZOR DAYANDIM
Kamerunlu forvet, Hatay maçı sonrasında çok garip duygular yaşadığını söyledi. Aboubakar, "Tuhaf duygular içindeyim. Gol anı ve gol sonrası yaşadığın hisler çok özeldi. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ancak hayat böyle. Kabul etmek zorundayız. Bundan böyle annesiz yaşayacağım, hayat bu. Beşiktaş benim ikinci ailem" ifadelerini kullandı.

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