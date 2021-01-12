Aboubakar'a kanca

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller'ı Hollanda ekibi Ajax'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor. Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.



AĞLAMAMAK İÇİN ZOR DAYANDIM

Kamerunlu forvet, Hatay maçı sonrasında çok garip duygular yaşadığını söyledi. Aboubakar, "Tuhaf duygular içindeyim. Gol anı ve gol sonrası yaşadığın hisler çok özeldi. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ancak hayat böyle. Kabul etmek zorundayız. Bundan böyle annesiz yaşayacağım, hayat bu. Beşiktaş benim ikinci ailem" ifadelerini kullandı.