Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu!

Son dakika: Beşiktaş'ın maçı 11'i belli oldu!

'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, deplasmanına çıkıyor. Son 5 lig maçını kazanan , çıkışını sürdürmek ve liderliği bırakmamak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise mağlubiyetini unutturmanın peşinde... Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 17:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 17:48
Son dakika: Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu!

'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, deplasmanına çıkıyor.

Son 5 lig maçını kazanan , çıkışını sürdürmek ve liderliği bırakmamak istiyor. Ev sahibi Hatayspor ise mağlubiyetini unutturmanın peşinde...

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

İLK 11'LER

Hatayspor: Açıklandığında güncellenecektir.

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5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında 'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından 'u 4-0, 'nü 1-0, u 3-0, 'u 2-0, 'u 6-0 yendi.

STOPERLER CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte ve 'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mensah, 'a götürülmemişti.

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