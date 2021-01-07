Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Kayserispor maçı açıklaması!

'tan maçı açıklaması!

'in 16. haftasında oynanan - karşılaşmasında protokol tribününde arbede yaşanmıştı. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:56 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:56
Beşiktaş'tan Kayserispor maçı açıklaması!

'in 16. haftasında oynanan - karşılaşmasında protokol tribününde arbede yaşanmıştı. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile oynadığı müsabakanın ardından yaşanan üzücü olaylarla ilgili Milletvekili Sayın , Başkanımız Sayın 'yi bizzat arayarak üzüntülerini dile getirmiş ve sosyal medya hesabı aracılığıyla özür dilemiştir.

Bu davranış bizim için çok kıymetlidir. olarak Kayserisporlularla dostluğun bizim için önemli olduğunu belirtir ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.

Saygılarımızla"

SON DAKİKA