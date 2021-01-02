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'ın gençlerini Avrupa'dan 3 kulüp izlemeye aldı!

’ta Güven, Rıdvan ve Ersin’i , ve Bordeaux gibi kulüpler radarına aldı... Bu kulüpler devre arası Kartal’ın kapısını çalacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:16
Beşiktaş'ın gençlerini Avrupa'dan 3 kulüp izlemeye aldı!
altyapısından yetişen ve gösterdikleri performans ile ilk 11'in değişilmezleri olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, Avrupa devlerinin radarında.

, için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Alman ekibi sezon başı da genç yıldızı istemişti.

2025'E KADAR KARTAL'DALAR
Kartal'ın kalecisi Ersin ise, Fransa'dan 'un yanı sıra İngiltere'den da farklı kulüplerin transfer listesinde yer alıyor... Rıdvan ve Ersin'in sözleşmeleri 2025 yılında sona eriyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ
için Bordeaux'nun yanı sıra Almanya'dan 2 kulüp Siyah-Beyazlılar ile temasa geçti. Fransız temsilcisi Bordeaux sezon başında da 21 yaşındaki golcü için Kartal'ın kapısını çalmıştı. (Takvim)

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