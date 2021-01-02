Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Trabzonspor...

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ve ’un yanı sıra Fransız Lille’in de istediği 22 yaşındaki orta saha için flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre geleceğin yıldız adayı için transfer girişimlerine resmen başladı. İşte yaşananlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 23:49
Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan , orta sahayı güçlendirmek için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

Yönetim, Başkent ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı için geçtiğimiz perşembe günü kulübüyle temaslara başladı ve oyuncuya talip olduğunu resmen iletti.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

ve 'un yanı sıra Fransız ekibi Lille'in de istediği Berat'ı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

BONSERVİS ARTI OYUNCU
Gençlerbirliği, 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Berat'tan bonservis kazanmak isterken, taliplerin bir hayli çok olması da yüzleri güldürüyor.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

, gelecek vadeden oyuncu için taksitler halinde bir bonservis bedeli ve aynı zamanda takas için oyuncu vermeye hazır olduğunu Başkent yönetimine iletti.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

Sabah'ın haberine göre, 'ın teklifini değerlendirmeye alacaklarını belirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa sürede geri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen , 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

Beşiktaş'tan flaş Berat Özdemir atağı! Galatasaray ve Lille...

Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı. Geçtiğimiz yıl 31 Süper Lig maçında forma giyen ve 2 gol atan Berat, bu sezon 13 lig maçında 3 gollük performans ortaya koydu.

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