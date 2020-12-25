Haberler Beşiktaş Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında durdu! 5 maç sonra gol atamadı

Ankaragücü maçında durdu! 5 maç sonra gol atamadı

'ın son haftalardaki formda ismi , takımının Ankaragücü'nü mağlup ettiği karşılaşmada sessiz kaldı. Krallık yarışında zirvede yer alan futbolcunun 5 maçlık gol atma serisi deplasmanında sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 10:59
Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında durdu! 5 maç sonra gol atamadı

'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı , son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle siyah-beyazlıları zirve yarışında iddialı konuma taşımıştı.

5 MAÇ SONRA SUSKUN!
Ligde Ankaragücü maçına kadar son 5 haftayı boş geçmeyen ve bu süreçte 7 gol kaydeden futbolcunun bu müthiş serisi 'te son buldu.

ŞUT BİLE ATAMADI!
Tecrübeli golcü, takımının kazandığı maçta çok iyi mücadele etse de rakip kaleye şut fahi atamadan karşılaşmayı noktaladı.

Gol serisi sona eren Aboubakar, ligde 8 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

SON DAKİKA