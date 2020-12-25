Vincent Aboubakar Ankaragücü maçında durdu! 5 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle siyah-beyazlıları zirve yarışında iddialı konuma taşımıştı.

5 MAÇ SONRA SUSKUN!

Ligde Ankaragücü maçına kadar son 5 haftayı boş geçmeyen ve bu süreçte 7 gol kaydeden Kamerunlu futbolcunun bu müthiş serisi Başkent'te son buldu.

ŞUT BİLE ATAMADI!

Tecrübeli golcü, takımının 1-0 kazandığı maçta çok iyi mücadele etse de rakip kaleye şut fahi atamadan karşılaşmayı noktaladı.

Gol serisi sona eren Aboubakar, ligde 8 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.