Beşiktaşlı Ghezzal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş açıklama! "Burada mutluluk var"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, golün asistini yaptığı Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, Ankaragücü maçında dair, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum." dedi.





"BU TAKIMDA MUTLULUK VAR"

Öte yandan Ghezzal, Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek." dedi.