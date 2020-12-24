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Beşiktaşlı 'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş açıklama! "Burada mutluluk var"

'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı , 1-0 kazanılan Ankaragücü maçı sonrası basın açıklamalarda bulundu. Ghezzal, konuşmasında Beşiktaş'ta mutluluk olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:37
Beşiktaşlı Ghezzal'dan Ankaragücü maçı sonrası flaş açıklama! "Burada mutluluk var"

'ın yıldız ismi Rachid , golün asistini yaptığı Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, Ankaragücü maçında dair, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum." dedi.

"BU TAKIMDA MUTLULUK VAR"
Öte yandan Ghezzal, Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek." dedi.

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