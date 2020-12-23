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'ta kalan futbolcular için karar verildi

'de son olarak BB Erzurumspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan 'ta gündem kalan futbolcular. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Mirin, Douglas ve için de karar zamanı geldi çattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:48 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 07:01
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular için karar verildi

Son olarak 'de BB Erzurumspor'u mağlup eden 'ta gündem kalan futbolcular...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular için karar verildi

Sezon başında bırakılan Isimat-Mirin, Douglas ile devamında da Rio Ave maçı sonrası takımdan uzaklaştırılan sorununu çözmek adına yönetim çalışmalar yapıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular için karar verildi

Maliyetleri 4.5 milyon Euro'yu bulan ve yabancı kontenjanının da fazlasıyla aşılmasına neden olan üç isme kulüp bulmaları ve ayrılmaları iletildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular için karar verildi

Ancak üç futbolcu da yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmazken, siyah-beyazlı yönetim bu üçlüye kulüp arıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular için karar verildi

Şayet devre arası teklif alınamaz ya da futbolcular olası teklifleri kabul etmezse sözleşme feshi için orta yol aranacak.

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