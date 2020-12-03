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Atiba "oynarım" dedi! yönetimi harekete geçti

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta 37 yaşında olmasına rağmen sezonun dikkat çeken ismi olan , geçtiğimiz günlerde 1-2 yıl daha oynayabileceğini dile getirmişti. Siyah-beyazlı yönetimin bu açıklama sonrası harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:53
Atiba "oynarım" dedi! Beşiktaş yönetimi harekete geçti

'ta özellikle bu sezon gösterdiği yüksek performansla, taraftarların büyük beğenisini kazanan , 37 yaşında olmasına rağmen yaptığı açıklama ile kariyerine devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre 7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından gözler yönetime çevrildi.

Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti. Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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