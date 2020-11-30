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Can yakar Aboubakar!

’ın gol silahı Aboubakar, çok şık 2 golle ’ı zafere uçuran baş isim oldu. Klasını konuşturdu... Ligdeki gol sayısını 4'e çıkaran usta krampon, ayrıca Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golünü de kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:59 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Can yakar Aboubakar!

, dün gece 'de gözü Kara yıldızı Aboubakar ile zafere uçtu. Kamerunlu forvet, 2 golle zatferin baş mimarı oldu. Henüz dakikalar 4'ü gösterirken şık bir vuruşla 'ı öne geçiren tecrübeli kramon, ayrıca bu golle siyah-beyazlı takımın bu sezonki en erken sayısını da kaydetti. Golden sonra durmak bilmeyen 28 yaşındaki forvet, bunun karşılığı 20. dakikada aldı. Aboubaar, Ghezzal'ın ortasında ceza alanında klas bir kafa vuruşu yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.

HER YERDE O VARDI

Hücumda adeta basmadık yer bırakmayan, gerektiğinde savunmaya gelerek arkadaşlarını rahatlatan siyah-beyazlı yıldız, mücadelesiyle de tam not almayı başardı. Beşiktaş'ın kalesine çektiği yedi şutun beşinde 'ın doğrudan katkısı vardı. Fenerbahçe kalesine 4 şut atan Abou, 1 de şut pası verdi. Öte yandan Vincent Aboubakar, bu sezon forma giydiği 7 lig karşılaşmasında gol sayısını 4'e yükseltti. Bunların 2'sini Fenerbahçe'ye atması Beşiktaşlıları ekstra mutlu etti.

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