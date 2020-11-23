Beşiktaş'ta gol yükünü 3 yıldız çekiyor! İşte o isimler

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 15 kez havalandırırken bunların 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü imza attı. Beşiktaş'ta diğer golleri ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti. Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Kara Kartal'ın hücumuna yüzde 66.6'lık katkı verdi. Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 de asist yaparken, Vincent Aboubakar da bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.



EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93.3'e çıktı. Siyah-beyazlı takım, Denizlispor ve Başakşehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanarak hanesine 6 puan yazdırdı. Öte yandan siyahbeyazlı takımın en golcü ismi durumundaki Kanadalı santrfor Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atan Larin, ligde ise 5 gole ulaştı. Golcü oyuncu, ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Beşiktaş'a 2017-18'de transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla şimdiden en iyi sezonuna imza attı. Takımdaki ilk sezonunda 4 maçta 4 gol bulan Larin, 2018-2019'daki 22 maçta da da aynı performansı gösterdi.

iSTATiSTiKLER ORTADA!

Siyah-beyazlı takım, Başakşehir'le sahasında oynadığı son 8 Süper Lig maçını da kaybetmedi. Ancak 6 karşılaşma da berabere bitti. Bu yüzden Sergen Yalçın için en kötü ihtimal beraberlikti. Buna rağmen Kara Kartal, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir'e bir maçta üç gol attı. Ayrıca ilk yarıda Başakşehir kalesine 12 şut gönderen Beşiktaşlı oyuncular kendilerini aştı. İkinci yarıda da 8 şut daha atıp 20 şutla geceyi tamamladı. 27 kez Başakşehir cezasına girip 3.27 gol beklentisi yakalayan siyah-beyazlılar ayrıca adam geçme (13/5), top kapma (14/3) ve uzaklaştırmada (21/11) rakibine ağır üstünlük kurunca maçı kazanmayı bildi.



DEMiR ADAM ATIBA

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba, her sezon olduğu gibi 2020-2021'de de performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin 37 yaşındaki kaptanı, sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve Konyaspor maçlarında forma giyemedi. Bu sezon oynadığı 8 maçın tamamında 90 dakika süre alan Atiba, 2 gol ve 3 asistle takımına önemli katkıda bulundu.



ABOUBAKAR KENDİNİ BULUYOR

Aboubakar, siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansın daha iyisini yapmak için ilk adımı attı. Siyah-beyazlı ekipte 2016-17'de kiralık forma giyen Aboubakar, ligdeki ilk 9 maçta 2 gol atabilmişti. Kamerunlu, bu sezon ise görev aldığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırarak gol atma aralığını kısaltmaya başladı.