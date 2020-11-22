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haberleri: Kalesinde duvar ördü! 'dan tarihi performans

'ın 'le oynadığı maçta iğneyle sahaya çıkan kaleci , yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. 23 yaşındaki genç file bekçisi özellikle 2-0'dan sonra baskısı artan Başakşehir'e birçok pozisyonda geçit vermedi. Özellikle 53'te 'nın 3 metreden vuruşunu mükemmel kurtardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:16 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş haberleri: Kalesinde duvar ördü! Utku Yuvakuran'dan tarihi performans

'ta Ersin Destanoğlu'nun cezalı olduğu karşılaşmada 'ın forma giyip giyemeyeceği belli değildi. 23 yaşındaki eldiven hafta içi 'a "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum" dedi. İğneyle sahaya çıkan genç kaleci müthiş bir maç çıkardı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Özellikle skor 2-0 olduktan sonra baskısı arttı. 53'te 'nın 3 metreden vuruşunu mükemmel kurtardı. Maç boyunca da Başakşehir hücumlarında kalesinde devleşti. Gulbrandsen'in ayağından yediği gollerde ise yapacağı bir şey yoktu. Maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyü aldı.

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