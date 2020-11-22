Beşiktaş haberleri: Kalesinde duvar ördü! Utku Yuvakuran'dan tarihi performans

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun cezalı olduğu karşılaşmada Utku Yuvakuran'ın forma giyip giyemeyeceği belli değildi. 23 yaşındaki eldiven hafta içi Sergen Yalçın'a "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum" dedi. İğneyle sahaya çıkan genç kaleci müthiş bir maç çıkardı.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Özellikle skor 2-0 olduktan sonra Başakşehir baskısı arttı. 53'te Demba Ba'nın 3 metreden vuruşunu mükemmel kurtardı. Maç boyunca da Başakşehir hücumlarında kalesinde devleşti. Gulbrandsen'in ayağından yediği gollerde ise yapacağı bir şey yoktu. Maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyü aldı.