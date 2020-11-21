Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başakşehir: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında Medipol 'i konuk eden , rakibini 3-2 mağlup edip kritik bir galibiyet aldı. Atiba, Larin ve Aboubakar'ın (pen.) golleriyle zafere uzanan siyah-beyazlılar puanını 13'e yükseltirken, ligde 5 maç sonra yenilen turuncu-lacivertliler ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:56
Beşiktaş Başakşehir: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında ile Medipol , Vodafone Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılıp önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 44'te Atiba ve 45+1'de Larin'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

70'te ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar fileleri havalandırıp skoru 3-0'a getirdi.

MEHMET TOPAL KIZARDI!

Pozisyon sonrasında Mehmet Topal ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk Başakşehir, eksik kalmasına rağmen 81 ve 90+4'te Gulbrandsen'in müthiş golleriyle farkı bire indirdi: 3-2. Kalan bölümde sürprize izin vermeyen , mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR 5 MAÇ SONRA YIKILDI

Beşiktaş bu sonuçla puanını 13'e yükseltip 6. sıraya tırmandı. 5 maç sonra kaybeden Başakşehir ise 13 puanda kalıp 7. sıraya geriledi.

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