Beşiktaş Başakşehir: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılıp önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 44'te Atiba ve 45+1'de Larin'in golleriyle 2-0 önde kapattı.
70'te Mehmet Topal ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar fileleri havalandırıp skoru 3-0'a getirdi.
MEHMET TOPAL KIZARDI!
Pozisyon sonrasında Mehmet Topal ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk Başakşehir, eksik kalmasına rağmen 81 ve 90+4'te Gulbrandsen'in müthiş golleriyle farkı bire indirdi: 3-2. Kalan bölümde sürprize izin vermeyen Kara Kartal, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR 5 MAÇ SONRA YIKILDI
Beşiktaş bu sonuçla puanını 13'e yükseltip 6. sıraya tırmandı. 5 maç sonra kaybeden Başakşehir ise 13 puanda kalıp 7. sıraya geriledi.