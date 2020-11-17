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'a N'Koudou müjdesi! O maçta sahada

'ın ile oynadığı maçta sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız yıldız Kevin N'Koudou, karşısında yeniden forma giyebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi! O maçta sahada

'a Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi ve Fransız oyuncu formasına kavuşuyor. 1 Eylül'de ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı. 1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N'Koudou, siyah- beyazlıların bu hafta oynayacağı maçı kadrosunda yer alacak. Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde 'de ilk kez görev yapacak. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

BEKLENTİNİN UZAĞINDA KALDI
Geçtiğimiz sezon transfer edilen Kevin N'Koudou Beşiktaş forması altında 32 resmi karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 3 asist üreterek toplamda 7 gole direkt etki etmiş oldu.

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