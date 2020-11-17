Beşiktaş'ta Aboubakar'ı hırs bastı! "Gol atmayı borçluyum"

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı camiaya borçlu olduğunu itiraf etti. Fransa'nın Le Parisien gazetesine konuşan yıldız forvet, PSG teknik direktörü Tuchel'e Brezilyalı yıldız Danilo üzerinden mesaj gönderirken, sakatlığı ve Beşiktaş'la ilgili olarak da konuştu. Aboubakar sakat olduğu iddialarına, "Sakat değilim. Sakat olsam sağlık testlerinden geçemem. Tekrar tekrar sakat olduğumla ilgili haberler yapılıyor. Menajerim bu yalan haberleri yapanlarla ilgili araştırma başlattı" cevabını verdi.

EVİME GERİ DÖNDÜM

Aboubakar, Beşiktaş'la ilgili olarak da, "Uzun bir aradan sonra evime, Beşiktaş'a geri döndüm. Eski takımımda beni seven insanların içinde olmak beni mutlu ediyor. Daha önce geldiğimde de ilk dönemde gol atamamıştım. Ancak daha sonra beni unutmayacak anıla bıraktım. İyi başladım diyemem. Ancak kısa süre içinde goller atacağım, çünkü bunu bana güvenenlere borçluyum" ifadelerini kullandı. Forma giydiği 5 lig maçında rakip kalelere sadece 7 şut atabilen Aboubakar, skora katkısı da 1 gol ve 1 asistle sınırlı kaldı.

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Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 3 Haziran 2017'deki Ankaraspor maçından bu yana (1241 gün sonra) ilk golünü Denizlispor'a atmıştı. Kamerunlu forvet ligde Konya, G.Birliği, Denizli, Y. Malatya ve G.Antep maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında skor üretebildi.

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Tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 25 gole direkt olarak katkı sağladı. 20 gol atan Vincent Aboubakar, 5 kez de gol pası vermeyi başardı.