Umutlu bekleyiş

Cumartesi günü Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta, koronavirüs izolasyon sürecindeki 2 oyuncunun bu karşılaşmada forma giyme ihtimali olduğu belirtildi. TFF'nin belirlediği geçerli sağlık protokollerine göre maça yetişmesi imkansız olan 7 futbolcudan ikisinin cumartesi günü sahada olabileceği öğrenildi. Çünkü bu iki futbolcudan birinin 6, diğerinin 7 Kasım'da Covid -19 testi olduğu ve pozitif çıkan sonuçların 9 Kasım'da tüm takıma uygulanan genel testler ile aynı zamanda açıklandığı bildirildi. Dolayısıyla TFF talimatlarına göre izolasyonda 10'uncu gününü dolduran iki futbolcu sonucun negatife dönmesi durumunda bireysel çalışmalara başlayabilecek. Ardından yapılacak ikinci testin de negatif çıkması halinde de takıma katılmalarında bir sakınca olmayacak. Bu iki futbolcunun 14 gün idmana çıkmadıkları için hazır olup olmadıklarına ve maç kadrosuna alınıp alınmayacağına Yalçın karar verecek.

SEYAHAT ENDİŞESİ

Milli takımlarda olan futbolcuların seyahat edecek olmaları, Beşiktaş teknik heyetini düşündürüyor. Yönetim ve teknik heyet şu an milli takımlarında bulunan Dorukhan, Ersin, Güven, Rıdvan, Erdoğan ve Aboubakar'ın sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için ümitli bir bekleyiş içine girmiş durumda. En son Vida'nın testinin pozitif çıkması büyük endişeye yol açmıştı.