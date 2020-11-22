Aboubakar gaza bastı!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:37Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'ınüç sezonluk aradan sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, formuun yükseltiyor. Kamerun Milli Takımı'nda geçen hafta oynadığı iki maçta üç kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki suskunluğun bozdu. 7 saatlik zorlu yolculuğun yorgunluğuna rağmen ilk 11'de sahaya çıkan Aboubakar, maç içinde rakip savunmaya zorlu anlar yaşatırken takım arkadaşlarına boş alanlar yarattı. Hafta içinde "Kısa süre içinde goller atacağım, çünkü bunu bana güvenenlere borçluyum" açıklamasını yapan Abou, böylece taraftara verdiği sözü de tutmuş oldu. 28 yaşındaki oyuncu, ligdeki ilk golünü 5'inci haftada oynanan Denizlispor maçında atmıştı. Kamerunlu yıldız, dünkü penaltı vuruşuyla gol sayısını 2'ye çıkardı.