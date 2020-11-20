Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'tan flaş kaleci kararı! Utku Yuvakuran Başakşehir kamp kadrosuna alındı

Son dakika: 'tan flaş kaleci kararı! kamp kadrosuna alındı

ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek olan 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Adalesinde kısmi yırtık bulunan , siyah-beyazlıların Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maç kadrosu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 18:47 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 19:12
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş kaleci kararı! Utku Yuvakuran Başakşehir kamp kadrosuna alındı

'ta FK maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu, Medipol karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu haber sonrası Beşiktaş'ta kaleyi kimin koruyacağı merak konusu olurken, siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Adalesinde kısmi yırtık bulunan , Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. 23 yaşındaki file bekçisinin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu:
Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef De Souza, , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Yılmaz, Mensah, Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, , Atakan Üner.




BİZE ULAŞIN