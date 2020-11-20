Adem Ljajic’in son şansı

Teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'le ilgili son kararını Başakşehir maçında verecek. Yaşadığı sakatlığın ve psikolojik sorunların ardından beklentilerin uzağında kalan Sırp yıldızı 10 numara pozisyonunda oynatacak olan Sergen Yalçın, Ljajic'in performansına göre oyuncusunu ya devre arasında gönderecek ya da yeniden 11'in değişmezi yapacak.