Teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'le ilgili son kararını Başakşehir maçında verecek. Yaşadığı sakatlığın ve psikolojik sorunların ardından beklentilerin uzağında kalan Sırp yıldızı 10 numara pozisyonunda oynatacak olan Sergen Yalçın, Ljajic'in performansına göre oyuncusunu ya devre arasında gönderecek ya da yeniden 11'in değişmezi yapacak.
Adem Ljajic’in son şansı
Teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'le ilgili son kararını Başakşehir maçında verecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50