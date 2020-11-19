Haberler Beşiktaş Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a ihtar! Ahmet Nur Çebi o rakamı açıkladı!

'dan 'a ihtar! o rakamı açıkladı!

Kulübü Başkanı , eski teknik direktörleri 'nın kulübe ihtar yolladığını açıkladı. Çebi, Avcı'nın 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini, bu sorunu karşılıklı konuşarak çözeceklerini düşündüğünü ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 18:13
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a ihtar! Ahmet Nur Çebi o rakamı açıkladı!

Başkanı , spor müdürleriyle bugün gerçekleştirdiği basın sohbet toplantısında Beşiktaş'ın eski 'un yeni teknik direktörü ile süren alacak sorununa dair açıklamada bulundu. Ajansspor'un haberine göre Çebi, Avcı'nın kulübe 19 milyon liralık alacak için ihtarname gönderdiğini söyledi.

Çebi, "Bizde çalıştığı dönemin parasını almıştı. Trabzonspor'dan alacağı 11 milyon lirayı da düştükten sonra bizden 19 milyon lira talep ediyor. İhtarname gönderdi" dedi.

Avcı ile karşılıklı oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Çebi, "Kendisiyle yapılan anlaşma hem süre hem tutar olarak çok ağır. Bir sene önce benimle yıllık 12 milyon liraya anlaşıyorsun şimdi bunun yarısına Trabzonspor'a gidiyorsun. Üzerini Beşiktaş tamamlayacak gibi oluyor. Karşılıklı konuştuğumuzda bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar da Abdullah Avcı'nın hem Trabzonspor'un başına geçtikten sonra Beşiktaş'tan alacaklı görünmesinin etik olmayacağını belirtti. Urgancılar, "İki takım karşılaştığında ikisinden de alacaklı olan bir görüntüsü olacak. Bu etik olmaz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE ABDULLAH AVCI'NIN ANLAŞMASI
Beşiktaş, 3 Temmuz 2019 tarihinde deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak, takımın başına geçirmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre; Avcı her yıl için 12 Milyon TL alacaktı. Ayrıca şampiyonluk için 400.000 Euro prim de bulunuyordu. Başarısız sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi Avcı ile yolları ayırmış ve yerine 'ı getirmişti.

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