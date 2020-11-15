Beşiktaş'ta 4 isim sadece koşarak milyonlar kazanıyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas, Jeremain Lens ve Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay gibi futbolcuların yaptıkları antrenman karşılığında siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya alınmayan ve kiralık da gidemeyen Muhayer de bu üçlü ile çalışıyor. Bu isimler izin günleri hariç her gün sadece 60 dakika tesislere gelip yasak savarak servet kazanıyorlar.



İşte o isimler ve Beşiktaş'a olan maliyetleri:

Douglas: 800 bin Euro Lens: 1 milyon 950 bin Euro Isimat-Mirin: 1 milyon 200 bin Euro Muhayer Oktay: 120 bin Euro TOPLAM: 4 milyon 70 bin Euro.