Beşiktaş'ın gözü Altınordulu Erhan Erentürk'te! İdolü Buffon ve Muslera

Türk futboluna yetiştirdiği yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da gözler şimdi 25 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk'e çevrildi. Kırmızı-lacivertli kulübün vitrine çıkardığı file bekçileri birer birer Süper Lig'in yolunu tutuyor.

Üç sezondur İzmir ekibinin kadrosunda yer alan ve iki sezondur ligde kaleyi koruyan Erhan Erentürk'ün bir çok Süper Lig kulübünün radarında olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Altınordu'nun üç sezon önce Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Erhan Erentürk için başta Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un yakın takipte olduğu ifade edildi. Özellikle kadrosunu gençleştirmek için planlar yapan ve kalesinde sorun yaşayan Beşiktaş devre arası başarılı kaleci için İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. 2011 yılından beri Altınordu başkaleci antrenörü Atilla Küçüktaka'nın öğrencisi olan Erhan'ın sezon sonunda Süper Lig'e yelken açması bekleniyor.

DÖRT KALECİ AYRILDI

Geçmiş yıllarda kırmızı-lacivertli ekibin vitrine çıkardığı Berke Özer Fenerbahçe'ye, Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Trabzon, Ozan Can Oruç da Konya'ya transfer oldu. İki sezondur TFF 1. Lig'de görev yapan Erhan Erentürk de birçok Süper Lig kulübünün yakın markajında yer alıyor.

HEDEFİ AVRUPA

İtalyan kaleci Gianliugi Buffon ve Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı yakından takip eden ve örnek alan Erhan Erentürk, Altınordu'da gelişimini tamamladıktan sonra Avrupa'da forma giymek istiyor. Erhan Erentürk, yıldızı parladığı Karşıyaka'da 79 maçta kaleyi koruda ve 21 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. 25 yaşındaki kaleci kariyerinde 121 maçta görev yaptı 33 karşılaşmada rakip forvetlere kalesini gole kapattı.



