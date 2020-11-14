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'ın gözü Altınordulu 'te! İdolü Buffon ve Muslera

Son dakika haberleri... Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kaleci takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, gözünü 1. Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, Altınordu forması giyen 25 yaşındaki 'ü renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 07:41
Beşiktaş'ın gözü Altınordulu Erhan Erentürk'te! İdolü Buffon ve Muslera

Türk futboluna yetiştirdiği yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu'da gözler şimdi 25 yaşındaki eldiven 'e çevrildi. Kırmızı-lacivertli kulübün vitrine çıkardığı file bekçileri birer birer 'in yolunu tutuyor.

Üç sezondur ekibinin kadrosunda yer alan ve iki sezondur ligde kaleyi koruyan Erhan Erentürk'ün bir çok Süper Lig kulübünün radarında olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Altınordu'nun üç sezon önce Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Erhan Erentürk için başta , ve Trabzonspor'un yakın takipte olduğu ifade edildi. Özellikle kadrosunu gençleştirmek için planlar yapan ve kalesinde sorun yaşayan Beşiktaş devre arası başarılı kaleci için İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. 2011 yılından beri Altınordu başkaleci antrenörü Atilla Küçüktaka'nın öğrencisi olan Erhan'ın sezon sonunda Süper Lig'e yelken açması bekleniyor.

DÖRT KALECİ AYRILDI

Geçmiş yıllarda kırmızı-lacivertli ekibin vitrine çıkardığı Berke Özer Fenerbahçe'ye, Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Trabzon, Ozan Can Oruç da 'ya oldu. İki sezondur 1. Lig'de görev yapan Erhan Erentürk de birçok Süper Lig kulübünün yakın markajında yer alıyor.

HEDEFİ AVRUPA

İtalyan kaleci Gianliugi Buffon ve 'ın Uruguaylı file bekçisi 'yı yakından takip eden ve örnek alan Erhan Erentürk, Altınordu'da gelişimini tamamladıktan sonra Avrupa'da forma giymek istiyor. Erhan Erentürk, yıldızı parladığı Karşıyaka'da 79 maçta kaleyi koruda ve 21 müsabakada rakiplerine geçit vermedi. 25 yaşındaki kaleci kariyerinde 121 maçta görev yaptı 33 karşılaşmada rakip forvetlere kalesini gole kapattı.


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