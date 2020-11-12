Son dakika: Beşiktaş Başkanı Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Devam ediyor mu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar... Siyah beyazlı kulübün 1 numarası yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile yola devam etmek istediklerini duyurdu.

Çebi'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek.

Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun.

Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor.

İkincilik tabii ki başarılı değildir. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamın da futbolcuların da hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz. 1-2 yenilgi bizi hedeften saptıramaz.

Transferleri biz yaptık. Beraber yaptık. Hocanın, başkanın, yöneticinin, scout ekibinin olmadığı bir süreç yaşamadık. Hocamızın istediklerinin bazılarını alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği oyuncuları almadık."