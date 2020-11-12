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Son dakika haberi: sonunda isyan etti! "Kaleye gelen her top..."

Son dakika haberi: Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan takımlardan biri de Beşiktaş. Oynadığı 7 karşılaşmada kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlılarda teknik direktörü sonunda isyan etti. Yalçın ekibiyle yaptığı toplantıda, “Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:29
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sonunda isyan etti! "Kaleye gelen her top..."

'de sezona istediği gibi başlayamaması camiada huzursuzluk yaratırken, arası sonrasındaki fikstür ise siyah-beyazlılar adına tam bir test olacak.

Beşiktaş, milli takım arasından sonra sırasıyla , (D), ve (D) ile oynayacak ve bu periyotta alınacak sonuçlar çok önemli olacak.

SORUN SAVUNMADA

ise alınan kötü sonuçların sorumlusunu savunmaya yükledi.

Skorer'in haberine göre ekibiyle yaptığı toplantıda, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor." ifadelerini kullandı.

KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 12 gol gördü. Siyah-beyazlılar puan cetvelinde 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

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