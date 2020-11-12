Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın sonunda isyan etti! "Kaleye gelen her top..."

Süper Lig'de Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamaması camiada huzursuzluk yaratırken, milli takım arası sonrasındaki fikstür ise siyah-beyazlılar adına tam bir test olacak.

Beşiktaş, milli takım arasından sonra sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe (D), Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) ile oynayacak ve bu periyotta alınacak sonuçlar çok önemli olacak.

SORUN SAVUNMADA

Teknik direktör Sergen Yalçın ise alınan kötü sonuçların sorumlusunu savunmaya yükledi.

Skorer'in haberine göre ekibiyle yaptığı toplantıda, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor." ifadelerini kullandı.

KALESİNDE 12 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 12 gol gördü. Siyah-beyazlılar puan cetvelinde 10 puanla 11. sırada yer alıyor.