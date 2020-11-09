Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı! Oğulcan Ülgün...

Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı.

Akşam'ın haberine göre genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.

Gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de listesine giren 22 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi.

1.Lig ekibinin yetkilileriyle görüşen Siyah-Beyazlılar'ın şimdiden pazarlıklara başladığı vurgulandı.