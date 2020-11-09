Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı! Oğulcan Ülgün...

'tan ve 'a çalımı! ...

'ta son dakika haberi... Süper Lig'de şimdiye dek istediği sonuçları elde edemeyen Kara Kartal, gözünü ara dönemine dikti. Aktarılan bilgilere göre sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de için girişimlerine başladı. Öte yandan Oğulcan Ülgün'ün ve 'ın da radarında olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:51
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı! Oğulcan Ülgün...

Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i eden şimdi de İzmir ekibinden için pazarlıklara başladı.

Akşam'ın haberine göre genç futbolcu, ve 'nin de listesinde.

Gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de listesine giren 22 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi.

1.Lig ekibinin yetkilileriyle görüşen Siyah-Beyazlılar'ın şimdiden pazarlıklara başladığı vurgulandı.

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