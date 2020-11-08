Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı!

Son dakika: Erkek Basketbol Takımı'nda ile yollar ayrıldı!

ING ekiplerinden 'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 14:42 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 14:55
Son dakika: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı!

Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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